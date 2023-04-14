Котировки золота имеют хорошие шансы на подъем выше $2100/унц. - "Алор Брокер"

Сложившаяся ситуация стимулирует котировки золота к росту с уходом значительно выше $2100 за тройскую унцию, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Золото в четверг выросло в стоимости на 1,3%, в моменте на процент приблизившись к историческим максимумам. Поводом для этого послужила публикация "минуток" ФРС США, где явно прослеживалась мысль о высокой вероятности рецессии в экономике США в текущем году. Несмотря на то что опубликованные данные показали замедление инфляции в США сильнее прогнозов, считаем, что проблема роста цен еще не решена. Очень вероятно, что ФРС и в дальнейшем придется спасать проблемные банки накачкой капитала. Все это стимулирует золото к росту и возможное переписывание исторических максимумов с уходом значительно выше $2100 за тройскую унцию", - пишет эксперт в комментарии.

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