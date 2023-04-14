"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций НОВАТЭКа до 1500 руб

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" повысили прогнозную цену акций "НОВАТЭКа" до 1500 руб. за штуку, что предполагает долгосрочный потенциал роста на 19% от текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии.

"Акции "НОВАТЭКа" за последний месяц выросли на 19% и превысили наш таргет 1250 руб./акцию., - указывают эксперты. - Сначала рост запустил отчет по РБСУ за 2022 год, потом СД рекомендовал рекордные дивиденды - 60,58 руб./акцию за II полугодие 2022 года (див. доходность 4,8%). Недавно компания представила еще и операц. результаты за 1К23. Добыча углеводородов выросла на 2% г/г, а объем продаж - на 5%. Интересно, что продажи за рубежом подскочили аж на 60%. Отчасти это может быть связано с низкой базой марта 2022-го, но мы считаем, что фундаментально мощный рост спроса тоже имел место. Вскоре должен начаться сезон пополнения газовых хранилищ в Европе, что может поддержать спрос, ведь продукция "НОВАТЭКа" все еще не под санкциями".

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