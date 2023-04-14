Цена золота, скорее всего, вырастет до $2200/унц. в 2023г - "Тинькофф Инвестиции"

Котировки золота, скорее всего, смогут подняться до уровня в $2200 за тройскую унцию в текущем году, прогнозируют аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Цены на золото достигли нашего декабрьского прогноза в $2040 за тройскую унцию (и даже превысили его) существенно раньше предположения. Этому во многом поспособствовал рост финансовой нестабильности в США и еврозоне. Он привел к переоценке ожиданий относительно будущих ставок и перетоку средств инвесторов в защитные активы. В настоящий момент ждем умеренный рост драгметалла по мере того, как ФРС США будет вынуждена переходить к монетарному смягчению. Реальные ставки в долларах будут сокращаться, доллар начнет терять позиции, что и станет ключевым фактором поддержки цены золото. Более того, сохраняющаяся геополитическая и экономическая неопределенность будет и дальше стимулировать спрос на драгоценный металл со стороны мировых центробанков. Мы пересматриваем наш предыдущий прогноз и ждем, что котировки драгметалла достигнут $2200/унцию в 2023 году", - указывают эксперты в материале.

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