Продажа НПЗ улучшит перспективы дивидендов ЛУКОЙЛа в 2023г - "БКС МИ"

Продажа нефтеперерабатывающего завода ISAB за EUR 1,3 млрд улучшит перспективы дивидендов "ЛУКОЙЛа" в 2023 году и обеспечит средства для ускоренного выкупа иностранного долга, полагает аналитик "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"ЛУКОЙЛ" продаст свой нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии за EUR 1,3 млрд, сделка была предварительно одобрена правительством Италии в начале этой недели. Хорошая цена, которая не была гарантирована. "ЛУКОЙЛ" уже пытался продать завод в прошлом году другому покупателю за EUR 1,5 млрд. Новая цена, хотя и немного ниже, но выше середины нашего прогнозного диапазона EUR 1-1,5 млрд. Если продажа будет успешно закрыта за EUR 1,3 млрд, это существенно улучшит перспективы дивидендов "ЛУКОЙЛа" в 2023 году и обеспечит средства для запланированного ускоренного выкупа иностранного долга компании", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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