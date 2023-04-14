Курс рубля может закрепиться около 81 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может закрепиться около уровня в 81 руб./$1 на торгах в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Значительные изменения в доходностях рублевых гособлигаций в пятницу маловероятны при условии стабильности или укрепления национальной валюты, полагают в инвестбанке.

Цена нефти марки Brent может вновь приблизится к $87 за баррель на торгах в пятницу, так как инвесторы все еще опасаются ограниченного предложения на рынке, указывают эксперты SberCIB.

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