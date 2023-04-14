Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в четверг после публикации статданных, показавших замедление темпов роста цен производителей в США и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице. Обнародованная статистика стала очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в Соединенных Штатах и сдерживает экономический рост.

Темпы повышения цен производителей в США в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 3%. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% - это самое существенное падение с апреля 2020 года. Другой отчет Минтруда США показал рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 11 тыс. - до 239 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их повышения до 235 тыс. с уровня предыдущей недели (228 тыс.).

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 42% вероятность того, что ФРС не станет менять базовую процентную ставку в мае, а сохранит ее на текущем уровне 4,75-5% годовых. Шансы на то, что американский ЦБ не будет менять ставку и в июне оцениваются рынком в 35,7%, свидетельствуют данные CME. При этом рынок оценивает почти в 95% вероятность снижения ставки Федрезервом до конца текущего года.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за подъемом Уолл-стрит благодаря усиливающимся ожиданиям, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой близится к концу. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 1,14% вслед за повышением котировок акций ритейлеров. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,1%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI в ходе торгов растет на 0,53%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,48%.

Вместе с тем фьючерсы на американские акции слегка снижаются в пятницу утром, что говорит о возможной отрицательной коррекции на фондовом рынке США в конце недели.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю ростом на опасениях возможного дефицита предложения на рынке в связи с недавним решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $86,36 баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 1,4%, до $86,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,4%, до $82,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов опустилась на 1,3%, до $82,16 за баррель.

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, что выше доковидного уровня. В пятницу ежемесячный обзор по нефтяному рынку обнародует Международное энергетическое агентство (МЭА). Ранее на этой неделе глава МЭА Фатих Бироль заявил, что спрос на нефть может превысить предложение во втором полугодии текущего года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 апреля снизилась в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,353 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,3 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,02% и составил 109,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 847,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть БО-06" (+0,6%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,45%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,79%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,22%) и "Роснефть БО-05" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 003P-06R объемом не менее 15 млрд рублей. Купоны будут квартальными и переменными. Ориентир по ставке 1-го купона - значение ключевой ставки ЦБ + премия не выше 1,4%. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

ПАО "Фосагро" (MOEX: PHOR) 17 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 20 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 110 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Ранее с рублевыми выпусками облигаций эмитент на публичный долговой рынок еще не выходил.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 31-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 7,7% годовых. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40 купонов определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%).

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 33-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 4,51% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.