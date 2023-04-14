Вероятно сохранение боковой динамики торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятно сохранение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность индекса гособлигаций RGBI осталась "В четверг на уровне 9,59%. Данные по замедлению инфляции в РФ на 10 апреля до 2,8 - 3,2% в годовом сравнении были нейтрально восприняты инвесторами. Ослабление рубля (с начала года на 14% к USD и на 18% к EUR), а также статистика прошлого года, когда летом наблюдалась дефляция, формируют ожидания повышения инфляции после прохождения минимумов в апреле-мае. На этом фоне наиболее вероятным видится сценарий сохранения ключевой ставки ЦБР на заседании 28 апреля на уровне 7,5% годовых. Ждем сохранения боковой динамики на рынке ОФЗ в пятницу", - пишет эксперт.

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