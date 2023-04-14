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14 апреля 2023 года 09:59
Вероятно плавное укрепление рубля в ближайшее время - "Алор Брокер"
Вероятно плавное укрепление национальной валюты по отношению к доллару США в ближайшее время, нисходящий тренд рубля от середины января текущего года, скорее всего, завершен, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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