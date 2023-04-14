Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в США:

- Розничные продажи и промышленное производство в США в марте;

- Индекс настроения потребителей в США от Мичиганского университета;

- Индексы цен на экспорт и импорт в США в марте;

- Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства;

- Данные по промышленному производству в США за март.

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