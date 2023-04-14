Индекс Мосбиржи может продолжить боковые торги в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить боковое движение в течение торговой сессии в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В пользу возращения к росту настраивает улучшившийся внешний фон, однако "фактор пятницы" может полностью это нивелировать. Считаем, что опережающую рынок динамику могут показать бумаги "РусАгро" и золотодобытчиков. В аутсайдерах можем увидеть бумаги нефтегазовых компаний", - отмечает эксперт в комментарии.

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