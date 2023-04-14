Рубль сохраняет среднесрочный потенциал укрепления ниже 80 руб./$1 - БКС Экспресс

Курс пары доллар/рубль сохраняет потенциал постепенного ухода ниже уровня в 80 руб./$1 в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Рубль наконец-то начал укрепляться, курс USD/RUB снизился в четверг на 0,7% и опустился к 81,4 руб./$1. Сделана заявка на локальный разворот растущей тенденции доллара. Отчасти это связано и с общей динамикой американской валюты. Так, индекс доллара (DXY) в четверг опустился к минимальным значениям за последние 12 месяцев. По паре USD/RUB сохраняю базовый среднесрочный сценарий, предполагающий постепенный спуск с возвратом ниже 80 руб./$1", - указывает аналитик в обзоре.

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