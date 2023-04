Dow Jones завершил торги на максимуме за 2 месяца

Фондовые индексы США в четверг выросли. Азиатские фондовые индексы растут в пятницу. Нефть дорожает на торгах в пятницу и завершает неделю в плюсе.

Американские фондовые индексы выросли в четверг после публикации статданных, показавших замедление темпов роста цен производителей в США и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице.

Dow Jones Industrial Average завершил торги на максимуме с 14 февраля.

Обнародованная статистика стала очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в Штатах и сдерживает экономический рост.

Темпы повышения цен производителей в США в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 3%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% - это самое существенное падение с апреля 2020 года.

Другой отчет Минтруда США показал рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 11 тыс. - до 239 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их повышения до 235 тыс. с уровня предыдущей недели (228 тыс.).

"Как оказалось, опасения в отношении инфляции отходят на второй план перед опасениями, что экономика приближается к рецессии", - отмечает главный экономист Interactive Brokers Хосе Торрес.

"Сегодняшние данные о замедлении роста цен производителей показывают, что спрос на промышленные товары снижается, а данные о заявках на пособие по безработице говорят о продолжающемся охлаждении рынка труда", - приводит слова эксперта Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 42% вероятность того, что ФРС не станет менять базовую процентную ставку в мае, а сохранит ее на текущем уровне 4,75-5% годовых. Шансы на то, что американский ЦБ не будет менять ставку и в июне оцениваются рынком в 35,7%, свидетельствуют данные CME.

При этом рынок оценивает почти в 95% вероятность снижения ставки Федрезервом до конца текущего года.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на квартальные результаты нескольких крупных банков США. В пятницу отчеты за первый квартал опубликуют JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC).

Акции JPMorgan подорожали на 0,4% по итогам торгов в четверг, Wells Fargo - на 1,2%, Citigroup - на 0,8%.

В числе лидеров подъема среди компонентов индекса Dow Jones в четверг - акции Apple Inc. (SPB: AAPL) (+3,4%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (+3%), а также Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+2,2%), Nike Inc. (SPB: NKE) (+2,2%) и Visa Inc. (SPB: V) (+2,1%).

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) подешевели на 1,1%. Чистый убыток авиакомпании в первом квартале сократился в 2,6 раза. Delta зафиксировала скорректированную прибыль в $0,25 на акцию по сравнению с убытком в $1,23 на акцию годом ранее, однако этот показатель оказался хуже среднего прогноза рынка, предусматривавшего прибыль в $0,29 на акцию.

Стоимость бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. опустилась на 0,4%. Днем ранее авиакомпания улучшила прогноз скорректированной прибыли в первом квартале, однако он оказался хуже ожиданий рынка.

Акции General Electric Co. (SPB: GE) (GE) подорожали на 0,2% к закрытию рынка, до $94,3. Аналитик UBS Крис Снайдер повысил прогнозную цену бумаг GE на 15%, до $109 с $95, подтвердив рекомендацию "покупать". По мнению эксперта, акции компании, объединяющей в себе операции в сфере авиации, энергоснабжения и возобновляемой энергетики, являются "защитным" активом в период неопределенных экономических перспектив.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в четверг поднялся на 383,19 пункта (1,14%) и составил 34029,69 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 54,27 пункта (1,33%) - до 4146,22 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 236,93 пункта (1,99%) и составил 12166,27 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу вслед за подъемом Уолл-стрит благодаря усиливающимся ожиданиям, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) близится к концу.

Статданные, показавшие замедление темпов роста цен производителей в США и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице, подтвердили, что подъем ставки американским ЦБ способствует ослаблению инфляции в Штатах и сдерживает экономический рост.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 1,2% в ходе торгов вслед за повышением котировок акций ритейлеров.

Стоимость бумаг Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, подскочила на 8,5% благодаря сильной отчетности компании, опубликованной после закрытия рынка в четверг. Fast Retailing увеличила чистую прибыль и выручку в первом финансовом полугодии, а также улучшила прогнозы на весь фингод.

Котировки акций других японских ритейлеров также растут: Seven & I Holdings - на 1,8%, Treasure Factory - на 9,6%, Lawson - на 6%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,1%.

Темпы роста китайской экономики в 2023 году достигнут целевого показателя правительства в 5%, заявил глава Народного банка Китая (НБК) И Ган в ходе встречи глав центробанков стран G20 в Вашингтоне.

"Китайская экономика стабилизируется и восстанавливается, инфляция остается низкой, а рынок недвижимости демонстрирует позитивные изменения", - сказал И Ган, слова которого приводятся на сайте НБК.

В лидерах подъема в материковом Китае - акции технологических компаний и производителей аккумуляторов, а также сырья для них. Бумаги Contemporary Amperex Technology Co. подорожали на 2,1%, Tianqi Lithium - на 6,3%, Ganfeng Lithium - на 6,2%, China National Software - на 2,9%.

В Гонконге растут акции Geely Automobile Holdings (+3,5%), BYD Co. (+1%), Anta Sports Products (+1,8%). В то же время дешевеют бумаги Meituan (SPB: 3690) (-1,8%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-0,3%), Sunny Optical Technology Group (-1,1%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,53% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,48%.

Акции Commonwealth Bank of Australia подорожали на 1%, National Australia Bank - на 1,1%, Fortescue Metals - на 0,9%. В то же время бумаги BHP Group подешевели на 0,1%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю ростом на опасениях возможного дефицита предложения на рынке в связи с недавним решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в пятницу составляет $86,39 баррель, что на $0,3 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,24 (1,4%) до $86,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,36 (0,44%), до $82,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов опустилась на $1,1 (1,3%), до $82,16 за баррель.

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, что выше доковидного уровня.

В пятницу ежемесячный обзор по нефтяному рынку обнародует Международное энергетическое агентство (МЭА). Ранее на этой неделе глава МЭА Фатих Бироль заявил, что спрос на нефть может превысить предложение во втором полугодии текущего года.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, вызванное растущими ожиданиями скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) благодаря сигналам ослабления инфляции и замедления экономического роста в Штатах.