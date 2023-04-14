Вероятно укрепление рубля на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару США на торгах в пятницу с тестированием нижней части диапазона 80,5-81,5 руб./$1 в течение дня, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар/рубль по итогам торгов в четверг продемонстрировала снижение. Торговая активность долларом с расчетами "завтра" немного увеличилась относительно значений среды, при этом курс доллара большую часть дня был под давлением. Мы считаем, что инвесторы фиксируют свои позиции после роста прошлой недели на фоне ослабления доллара на глобальных рынках. Давление на доллар оказывает недавно вышедшая статистика по инфляции США, которая оказалась лучше ожиданий. Отметим, что по сообщениям крупных отечественных банков многие держатели вкладов конвертируют свои валютные вклады в рубли, после его недавнего ослабления, что формирует дополнительный спрос на национальную валюту, - указывает эксперт в комментарии. - На утро пятницы доллар в моменте приближался к отметке 81 руб./$1. Технически сохраняется потенциал ослабления американской валюты, ввиду чего мы считаем актуальным тест нижней части диапазона 80,5-81,5 руб./$1 в ходе дня".

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