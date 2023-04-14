"Мои Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы цены акций ЭЛ5-Энерго

"Мои Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы цены акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" (ранее "Энел Россия") на фоне самого высокого уровня долга в секторе и отсутствия планов выплачивать дивиденды в ближайшие несколько лет, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"ЭЛ5-Энерго" раскрыл финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Чистый убыток компании составил 20,2 млрд руб. против прибыли 2,6 млрд руб. годом ранее. Эмитент признал обесценение основных средств в размере 29,5 млрд руб. - в основном по причине ухудшения макроэкономического сценария, что негативно повлияло на чистую прибыль. Выручка компании увеличилась на 4,6% - до 50,48 млрд руб. EBITDA составила 9,38 млрд руб. (+19,5%). Придерживаемся осторожного взгляда на акции компании на фоне самого высокого уровня долга в секторе и отсутствия планов выплачивать дивиденды в ближайшие два-три года", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.