Рынок акций РФ в четверг провел торги в консолидации на разнополярных факторах, выросла ТМК и упала "ВСМПО-Ависма"

Москва. 13 апреля. Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне дорогой нефти, укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2540 пунктов. Во "втором эшелоне" выросли акции "Трубной металлургической компании" (+6,8%) на ожиданиях дивидендных новостей и скорректировались вниз бумаги "ВСМПО-Ависма" (-15,7%) и ПАО "РКК "Энергия" (-6,7%) после ралли накануне на новостях о господдержке космической отрасли.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2544,28 пункта (+0,2%), индекс РТС - 982,94 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 81,53 рубля (-0,42 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%),

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг торговался разнонаправленно: восходящий импульс столкнулся с укреплением рубля и желанием инвесторов зафиксировать прибыть по ряду инструментов. Лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний, отыгрывавших рост котировок золота (+1,5%, до $2055,8 за унцию).

По словам эксперта, откат доллара на глобальной арене после выхода статданных о замедлении потребительской и производственной инфляции в США создал благоприятную почву в целом для роста котировок сырья. Китай опубликовал сильные данные по экспорту и импорту по итогам марта. Индекс цен производителей в США опустился на 0,5%, тогда как прогнозировалось его увеличение на 0,1%, а в годовом выражении рост замедлился до 2,7% против ожидавшихся 3%. ОПЕК в ежемесячном отчете сохранила свои ожидания по части роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн б/с (до 101,9 млн б/с), прогноз добычи в России не изменился - 10,28 млн б/с, отмечает эксперт.

В пятницу картину дополнит отчет Международного энергетического агентства, данные по розничным продажам и объемам промпроизводства в США за март. Сезон квартальных отчетностей продолжат результаты JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC), Citigroup. Группа "О''Кей" (MOEX: OKEY) и "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) обнародуют финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Учитывая фактор пятницы и локальную перегретость, рынок может консолидироваться вблизи достигнутых уровней: прогноз по индексу МосБиржи на 14 апреля - 2450-2570 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи продолжает консолидироваться на достигнутых уровнях, в районе 2530-2550 пунктов, при этом оставаясь в рамках восходящего тренда.

Росту мировых рынков сейчас мешает неопределенность, связанная с будущим решением ФРС США по монетарной политике. Несмотря на замедление общей инфляции в США, участники рынка пересмотрели свои ожидания по росту ставки, причем в пользу еще большего повышения - до конца года ожидается диапазон 5,75-6% вместо ожидавшихся неделей ранее 5,5-5,75% годовых, отмечает эксперт.

Для нефти одним из положительных факторов выступает дальнейшее ослабление доллара в ожидании смягчения риторики в отношении монетарной политики со стороны ФРС США. Из ежемесячного отчета ОПЕК следует, что прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с сохранен. Также ОПЕК предупредил о возможном увеличении дефицита на рынке на фоне сокращения добычи нефти, отметил Кравченко.

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина, некоторое давление на индекс МосБиржи оказали укрепление рубля и небольшая коррекция цен на нефть.

В то же время, индекс МосБиржи остается перекупленным в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поэтому в ближайшие дни и недели рынок акций РФ может провести в коррекции или консолидации. Дополнительное давление на него может оказывать вполне возможный коррекционный рост рубля, который, напротив, сильно перепродан, полагает аналитик.

В Еврокомиссии пришли к выводам, что власти ЕС в конечном счете по праву обязаны вернуть России замороженные на территории союза резервы ЦБ РФ, однако в ЕК пытаются извлечь выгоду из ситуации, сообщило в четверг немецкое издание Die Welt со ссылкой на необнародованный документ комиссии.

Акционеры "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (+0,2%, до 0,852 рубля) на годовом общем собрании утвердили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,05085 руб. на акцию. Коэффициент выплаты - 70% чистой прибыли за 2022 год, дата закрытия реестра на получение дивидендов - 18 апреля, отметил аналитик.

Объем производства минеральных удобрений группы "Акрон" (MOEX: AKRN) (+0,02%) в I квартале 2023 года вырос на 3% г/г. Выпуск товарной продукции по группе "промышленные продукты" снизился на 10,2% г/г, объем выпуска основной товарной продукции увеличился на 0,6% г/г.

Рынок акций США в четверг позитивно отреагировал на цифры по инфляции производителей в марте. В пятницу ряд крупнейших банков США (JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo) представят квартальные отчеты, которые могут помочь инвесторам лучше понять ситуацию в экономике США, а также способны оказать влияние на рынок акций. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивают вероятность ее сохранения на уровне 4,75-5,00% на заседании FOMC 3 мая в 36%, а вероятность повышения на 0,25 п.п. - в 64%, отметил Сыроваткин.

Цены на нефть остаются в области многомесячных максимумов. В среду они вышли вверх из 6-дневного консолидационного диапазона, который был сформирован в начале прошлой недели после решения ведущих участников альянса ОПЕК+ сократить добычу в мае. Поводом для роста цен послужили данные о замедлении темпов роста потребительской инфляции в США в марте. Ежемесячный отчет ОПЕК указывает на перспективы значительного и все более глубокого дефицита нефти после решения ведущих членов ОПЕК+ сократить добычу в мае. Глава МЭА Фатих Бироль накануне также сообщил, что во втором полугодии спрос на "черное золото", вероятно, превысит предложение, обратил внимание аналитик "Открытие Инвестиции".

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "АЛРОСА" подешевели после сообщений о высокой вероятности введения санкций странами G7 в отношении крупных алмазов весом в 1 карат, полученных от данной компании. Расписки "РусАгро" (MOEX: AGRO) (+3,2%) выросли вслед за мировыми ценами на сахар (накануне стоимость майских фьючерсов на этот продукт выросла на 4,8%, до максимальных за последние 11 лет $705,4 за тонну). Котировки бумаг Polymetal и ПАО "Полюс" подросли на фоне повышения цен на золото, которые находятся недалеко от исторических максимумов ввиду замедления инфляции в США.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), вечером подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-1,1%) и США (индексы растут на 0,5-1,4% во главе с Nasdaq) на фоне статистики по китайской внешней торговле и инфляции в США.

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.

Объем китайского экспорта в марте вырос впервые с октября прошлого года, на 14,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 1,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение экспорта на 7%, импорта - на 5%.

В США вышли данные, показавшие замедление темпов роста цен производителей в марте и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице. Статданные стали очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в США и сдерживает экономический рост.

На нефтяном рынке цены в четверг умеренно просели после достижения накануне многомесячных максимумов на статистике о замедлении инфляции в США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,58 за баррель (-0,9% и +2% в среду), майская цена WTI - $82,61 за баррель (-0,8% и +2,1% накануне).

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, если цены будут этому благоприятствовать. В настоящее время Штаты продают нефть из двух из четырех стратегических хранилищ, добавила она.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+7,3% и +8,5% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+7,1% и +6,3% "префы"), "Трубной металлургической компании" (+6,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+5,2%).

Совет директоров ТМК на заседании 20 апреля рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, за 9 месяцев 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 6,78 руб. на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 руб. на акцию (около 10 млрд рублей).

Подешевели бумаги "ВСМПО-Ависма" (-15,7%), ПАО "РКК "Энергия" (-6,7%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-6,1%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-5,7%), "ЭЛ5-Энерго" (-4,6%, бывшая "Энел Россия" (MOEX: ELFV)), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-3,9%), расписки "О''Кей" (-3,9%), бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-3,5%).

Чистый убыток ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в 2022 году составил 20,2 млрд руб. против прибыли 2,6 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 4,6%, до 50,48 млрд руб. EBITDA составила 9,38 млрд руб. (+19,5%), сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,3 млрд рублей (из них 6,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,81 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").