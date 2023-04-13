Рубль завершил торги четверга разнонаправленной динамикой к доллару и евро вслед за движением этих валют на Forex

Москва. 13 апреля. Доллар США упал, евро, напротив, подрос на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 81,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 55 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,39 руб./EUR1, подорожав на 40 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,3 копейки - до 85,45 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3 копейки - до 11,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги четверга разнонаправленными движениями к доллару и евро вслед за динамикой этих валют на Forex. Доллар США заметно снижается к большинству мировых валют на данных об инфляции в США, считающихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики, а также с учетом протокола мартовского заседания ФРС и других данных макроэкономической статистики.

Как стало известно из отчета министерства труда США, опубликованного накануне, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В том числе бензин подешевел на 17,4%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале, совпав с ожиданиями рынка.

Тем временем протокол последнего заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году.

"Многие участники отметили, что вероятные последствия недавних событий в банковском секторе для экономической активности и инфляции привели к тому, что они понизили свои оценки целевого уровня ставки по федеральным кредитным средствам, который будет в достаточной степени ограничительным", - отмечается в документе.

Члены руководства Федрезерва теперь допускают вероятность умеренной рецессии в американской экономике позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.

Очередная порция статданных, опубликованная в четверг, подтвердила, что ужесточение денежно-кредитной политики способствует ослаблению инфляции в США и сдерживает экономический рост.

Повышение цен производителей в США в марте замедлилось до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и было минимальным с января 2021 года, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 3%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% - это самое существенное падение с апреля 2020 года.

Тем временем, число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до максимума с января 2022 года. Показатель увеличился на 11 тыс. - до 239 тыс. человек, сообщило Минтруда.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 240 тыс. по сравнению со 237,75 тыс. неделей ранее. Этот показатель достиг максимума с ноября 2021 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов, в четверг курс рубля немного скорректировался, и это во многом было связано с резким падением доллара на глобальном рынке после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США повысили вероятность скорого завершения цикла повышения ставок ФРС. "Базовое инфляционное давление в США в марте оставалось сильным, сами цифры означают, что ФРС в следующем месяце снова повысит процентные ставки. В то же время растут ожидания того, что американский регулятор снизит процентные ставки до конца этого года, особенно после того, как в протоколе последнего заседания ФРС в марте появились прогнозы "легкой рецессии" в конце года. Пара "евро-рубль" продолжает торговаться чуть выше уровня в 90 руб. за евро. Евро укрепился в последние дни, так как продолжающийся рост инфляции в еврозоне указывает на то, что ЕЦБ продолжит повышать ключевую процентную ставку в борьбе с ростом цен. Юань также немного скорректировался, хотя, скорее, можно говорить о том, что пара "юань-рубль" находится у уровня сопротивления в 12 руб. за юань. Это связано с ростом промышленной активности в Китае после отмены антикоронавирусных ограничений. Однако во многом, конечно, на это повлияло само ослабление рубля. Российская валюта ранее ослабла на фоне выхода Shell (SPB: RDS.A) из проекта "Сахалин-2", но кроме этого, давление оказали и резкое падение доходов от экспорта энергоресурсов, и возможная продажа нерезидентами ОФЗ. Помимо этого, рынки обеспокоены приближающейся эскалацией боевых действий на Украине летом, что также заметно снижает аппетит к риску, когда мы говорим о российской валюте", - говорит Маслов.

"Рубль в начале сессии находился под умеренным давлением, но после открытия основных торгов перешел к активному укреплению к большинству валют. В паре с евро рубль торговался в заметном минусе из-за роста европейской валюты на мировом рынке. Ключевым драйвером подорожания рубля выступает существенное улучшение конъюнктуры сырьевого рынка. Нефтяные цены вернулись на максимальные с ноября 2022 г. уровни. Это вселяет надежду на улучшение у нас баланса спроса на иностранную валюту и ее предложения. Он был нарушен из-за восстановления импорта до уровней 2020-2021 годов, а также провала экспортной выручки, вызванного санкциями, сокращением добычи нефти и большим геополитическим дисконтом в ценах на поставляемую из России продукцию. Ситуация усугублялась снижение нефтяных цен в предыдущие два квартала", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В четверг, 13 апреля, российский рубль оставался под давлением. Улучшение ситуации на нефтяном рынке поддерживает позицию рубля и сглаживает внутренние факторы давления. Рост цен на энергоносители способен частично нивелировать факт сокращения экспортных поставок. Это может благоприятно повлиять на баланс спроса и предложения валюты", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть остаются в минусе на торгах в четверг после публикации ежемесячного обзора ОПЕК.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составляет $86,56 баррель, что на 0,88% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,83%, до $82,57 за баррель.

ОПЕК подтвердила оценку роста спроса на нефть в 2022 и 2023 годах на уровне 2,5 млн и 2,3 млн баррелей в сутки соответственно. Основная часть прироста в этом году придется на страны, не входящие в ОЭСР (2,2 млн б/с).

Кроме того, рынок оценивает увеличение запасов в США и импорта в Китае.

Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, но только если котировки будут этому благоприятствовать.

В свою очередь, Китай зафиксировал в марте рекордный импорт нефти почти за 3 года, свидетельствуют официальные данные.

"Рост цены на нефть за последние недели был связан с решением ОПЕК+ о сокращении добычи до конца 2023 года на 1,6 млн баррелей в сутки, что является весомым объемом для рынка (примерно 1,5% мирового потребления). Рост нефти за среду на $2 за баррель был связан с данными по инфляции США - цифры по общей инфляции вышли ниже ожиданий и сильно ниже данных за декабрь (5% г/г), что могло усилить ожидания "паузы" в цикле повышения ставки ФРС. Однако надо понимать, что снижение потребительской инфляции в марте достигнуто за счет фактически единственной компоненты - стоимости энергоресурсов г/г - из-за высокой базы прошлого года. Важно понимать, что вряд ли мы увидим цены ниже $80 на протяжении долгого времени - ОПЕК+ неоднократно давал понять своими решениями, что уровень ниже $80 не является комфортным для стран - участников картеля. В нашем понимании, риски рецессии нивелируются согласованным действием ОПЕК+, собственно, мы это неоднократно наблюдали последние 2-3 года, начиная с ковидного 2020. В дальнейшем многое будет зависеть от скорости восстановления экономики КНР, будут ли США пополнять стратегический резерв (минимум с 1983 года), ситуации в глобальной экономике с точки зрения рисков рецессии. Долгосрочно до конца года мы видим нефть в диапазоне $85-90 за баррель Brent", - отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 апреля на 41,76 копейки, до 81,6758 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,36 копейки, до 90,0035 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 39,62 копейки по отношению к среде и составил 81,739 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 47,18 копейки и составил 81,6522 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 413,871 млн, из которых $479,985 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $933,886 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 23,38 копейки, до 90,0929 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 24,84 копейки, до 90,1214 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR626,414 млн, из которых EUR150,333 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR476,081 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и по кредитам на 1 месяц не изменились относительно среды - 7,65% и 7,89% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего торгового дня - 8,33% и 8,49% годовых соответственно.