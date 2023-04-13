"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical Technology с целевой ценой HKD108 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы сохраняем свои прогнозы чистой прибыли на уровне CNY3,19 млрд в 2023 году и CNY3,83 млрд в 2024 году, - указывают эксперты. - Sunny объявила 10 апреля данные об отгрузках за март: отгрузки модулей для камер мобильных устройств выросли на 20,3% м/м, поставки комплектов линз для мобильных устройств увеличились на 4,5% м/м. Мы полагаем, что квартальный рост в сегменте продукции для мобильных устройств отражает динамику конечного спроса клиентов на новые смартфоны на базе Android. Вместе с тем с учетом высокой базы за аналогичный период 2021 года по отгрузкам соответствующих наименований пока отмечено снижение г/г. Отгрузки комплектов для автомобилей выросли на 23,2% г/г (-9,0% м/м). Совокупный объем отгрузок комплектов для автомобилей за 3М23 вырос на 28% г/г".

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