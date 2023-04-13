Евробонды РФ не продемонстрировали в четверг яркой динамики на фоне смешанных изменений UST

Москва. 13 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне смешанных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка расширились, а для ряда бумаг - немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта, подорожав до 61,97% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 10,01% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (доходность - 9,42% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 3 базисных пункта, подешевев до 43,06% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 12,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 5 базисных пунктов - до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 36,04% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 29 базисных пунктов - до 43,2% от номинала (их доходность снизилась на 14 базисных пунктов и составила 27,72% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 6 базисных пунктов, подешевев до 41,49% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 21,97% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 17 базисных пунктов - до 89% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 29,85% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 8 базисных пунктов, составив 65,9% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом в секторе базовых активов (US Treasuries) в четверг отмечается плавное снижение котировок "длинных" бумаг и небольшой рост цен "коротких" выпусков.

Обнародованные 14 апреля статданные стали очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в Соединенных Штатах и сдерживает экономический рост. Темпы повышения цен производителей в США в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 3%. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% - это самое существенное падение с апреля 2020 года.

Другой отчет Минтруда США показал рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 11 тыс. - до 239 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их повышения до 235 тыс. с уровня предыдущей недели (228 тыс.). Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 240 тыс. по сравнению с 237,75 тыс. неделей ранее.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 42% вероятность того, что ФРС не станет менять базовую процентную ставку в мае, а сохранит ее на текущем уровне 4,75-5% годовых. Шансы на то, что американский ЦБ не будет менять ставку и в июне оцениваются рынком в 35,7%, свидетельствуют данные CME. При этом рынок оценивает почти в 95% вероятность снижения ставки Федрезервом до конца текущего года.