"БКС МИ" повысил целевую цену акций AstraZeneca до $85

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций AstraZeneca Plc до $85 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 17% от текущих уровней с учетом дивидендов, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация для акций компании сохранена на уровне "покупать".

"В последние месяцы утверждены несколько новых препаратов AstraZeneca, в том числе для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, астмы и хронической сердечной недостаточности, - указывают эксперты. - AstraZeneca продолжает приобретать активы: недавно купила CinCor Pharma, разрабатывающую препараты для лечения хронической почечной недостаточности и гипертонии, а также биотехнологическую компанию Neogene Therapeutics, занимающуюся онкопрепаратами нового поколения. AstraZeneca показала впечатляющий рост по имеющемуся портфелю препаратов с ростом продаж в 2022 году на 24% и значительным повышением рентабельности".

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