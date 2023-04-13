"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 17 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 17 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,088%, стоп-приказ: 13,720 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания представила отчетность по МСФО за 2022 год. Консолидированная выручка выросла на 18%, прибыль - на 15,4%. Все это, по мнению аналитиков, указывает на способность компании демонстрировать сильные результаты даже в кризисные периоды.

"С технической точки зрения очередной уровень сопротивления пробит, вероятна коррекция к уровню 14,000 руб., откуда стоит рассматривать открытие длинных позиций по тренду. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 13,720 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53", - указывают эксперты "Финама".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания. Инвестиционный портфель АФК "Система" состоит преимущественно из российских компаний из различных секторов экономики.

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