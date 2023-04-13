"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lam Research с целью $532

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целевой ценой $532 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $479, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что меры поддержки производителей полупроводников, предлагаемые в США (Chips and Science Act), ЕС (European Chips Act), Китае, Японии и других странах, стимулируют новые инвестиции игроков на данных рынках, что должно благоприятно сказаться на выручке Lam Research.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $479 риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают эксперты "Финама".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, Lam Research предоставляет услуги по его обслуживанию.

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