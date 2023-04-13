Рубль днем умеренно повышается к доллару, слабо колеблется вблизи уровней закрытия к евро на фоне падения американской валюты на Forex

Москва. 13 апреля. Доллар США слабеет, евро, напротив, немного повышается на Московской бирже в четверг днем; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после предыдущего падения и в условиях более заметного роста в паре с долларом.

Курс доллара США составил 81,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,01 руб./EUR1, подорожав на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,8 копейки - до 85,4 рубля. Курс китайского юаня опустился на 4 копейки - до 11,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и немного слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex. Доллар США заметно снижается к большинству мировых валют на данных об инфляции в США, считающихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики, и с учетом протокола мартовского заседания ФРС.

Как стало известно из отчета министерства труда США, опубликованного накануне, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В том числе бензин подешевел на 17,4%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале, совпав с ожиданиями рынка.

Тем временем протокол последнего заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году.

"Многие участники отметили, что вероятные последствия недавних событий в банковском секторе для экономической активности и инфляции привели к тому, что они понизили свои оценки целевого уровня ставки по федеральным кредитным средствам, который будет в достаточной степени ограничительным", - отмечается в документе.

Члены руководства Федрезерва теперь допускают вероятность умеренной рецессии в американской экономике позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.

"Валютный рынок приходит в себя. Отметим, что рубль пытается отыграть позиции как за счет ослабления пикового спроса на валюту, наблюдавшегося в конце прошлой - начале текущей недели, так и за счет некоторого улучшения внешней конъюнктуры. В частности, на внешних рынках индекс доллара демонстрирует заметное снижение уже третий день подряд. Накануне продажи USD и аппетит к риску усилили данные по замедлению инфляции в США, а также публикация протокола ФРС, в котором представители регулятора выражали обеспокоенность ситуацией в финансовом секторе США. В результате на рынках усилились ожидания, что майское повышение ставки ФРС на 25 б.п. может завершить текущий цикл ужесточения ДКП. Кроме того, сегодня утром глобальный аппетит инвесторов к риску поддержали сильные данные по торговому балансу Китая. (. . .) Все вышеперечисленные факторы позволили рублю проигнорировать очередное расширение списка санкций США, объявленное накануне. Мы полагаем, что после прохождения в начале апреля пика спроса на валютную ликвидность рубль может рассчитывать, как минимум, на стабилизацию текущих уровней, как максимум - на постепенное возвращение позиций вблизи 80 руб. по доллару", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль, очевидно, заметно подустал от волатильности. Мы видим, что объемы в основных валютных парах ниже, чем на прошлой неделе. Пожалуй, локальный спрос на валюту удовлетворен, а перманентный либо требует коррекции, либо ему требуется время, чтобы подстроиться под новые уровни. Отмечаем повышение активности предложения валюты в паре "доллар-рубль" на уровнях выше 82,5 руб./$1. Поэтому считаем, что в ближайшие дни верхняя граница 83-82,5 руб./$1 выглядит относительно прочной. Курс должен снизиться до 80-80,5 руб./$1. Пока нет уверенности в том, что мы увидим котировки ниже 80 руб./$1. Разве что на пиковой фазе апрельского налогового периода. Однако до конца месяца еще много времени", - полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть остаются в минусе на торгах в четверг после публикации ежемесячного обзора ОПЕК.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $87,12 баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,22%, до $83,08 за баррель.

ОПЕК подтвердила оценку роста спроса на нефть в 2022 и 2023 годах на уровне 2,5 млн и 2,3 млн баррелей в сутки соответственно. Основная часть прироста в этом году придется на страны, не входящие в ОЭСР (2,2 млн б/с).

Кроме того, рынок оценивает увеличение запасов в США и импорта в Китае.

Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.

В свою очередь, Китай зафиксировал в марте рекордный импорт нефти почти за 3 года, свидетельствуют официальные данные.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и по кредитам на 1 месяц не изменились относительно среды - 7,65% и 7,89% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего торгового дня - 8,33% и 8,49% годовых соответственно.