SberCIB открыл торговую идею: покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6400 руб

SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 6400 руб. за штуку" до конца года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39%, сообщается в комментарии инвестбанка.

Аналитики открыли тактическую идею в ожидании финальных дивидендов. Компания, скорее всего, объявит их до конца апреля. По их оценкам, дивиденд составит 400-500 руб. на акцию. Дивидендная доходность к текущей цене за полгода в этом случае составит 8,5-10,7%.

"Акции "ЛУКОЙЛа" обладают самым высоким потенциалом роста в течение года в нефтегазового секторе. Связано это с тем, что котировки бумаги значительно просели в прошлом году - с апреля по начало августа падение составило 30%. С начала года капитализация компании выросла на 14%, что меньше индекса Мосбиржи, который прибавил 17%", - констатируют эксперты.

Стратеги SberCIB видят следующие катализаторы роста:

- Компания успешно провела модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Это позволило ей в прошлом году в полной мере воспользоваться высокими ценами на дизель и бензин и заработать рекордную прибыль.

- Зарубежная нефтепереработка "ЛУКОЙЛа" охватывает три страны: Болгарию, Румынию и Италию, доля в EBITDA 2021 года - около 8%. Самый крупный зарубежный проект - итальянский НПЗ ISAB власти Италии разрешили продать за €1,5 млрд против покупки за $3,4 млрд руб. Остальные заводы остаются в собственности "ЛУКОЙЛа" и приносят прибыль.

- Привлекательные сделки M&A прошлого года: покупка доли в российском месторождении "Меретояхнефтегаз" у "Газпром нефти", сеть заправок Shell, а также покупка электрогенерирующей компании ЭЛ5-Энерго.

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