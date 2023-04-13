ЦБР, вероятно, оставит ставку без изменений в апреле 2023г - Freedom Finance Global

ЦБ РФ, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений в апреле 2023г, на уровне 7,5% годовых, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Недельная инфляция в период с 4 по 10 апреля тоже существенно снизилась до 0,11% по сравнению с повышением на 0,13% неделей ранее. Мы полагаем, что в апреле текущего года рост потребительских цен в годовом выражении не превысит мартовских 3,5%, а возможно, окажется еще ниже. Тем не менее обесценение рубля в конце марта и начале апреля может оказать влияние на усиление инфляционных ожиданий. По нашему мнению, Банк России на заседании совета директоров 28 апреля вновь оставит ключевую процентную ставку на уровне 7,5%, однако при дальнейшем росте инфляционных ожиданий в июне не исключено ее небольшое повышение", - пишет эксперт инвесткомпании.

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