"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Laboratory Corp. of America

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций медико-биологической компании Laboratory Corp. of America, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Акции торгуются на уровне 12,2х EPS 2023e, что ниже среднего по аналогам в сегменте диагностики под нашим покрытием - 14,6х, - пишут аналитики. - Мы считаем дисконт оправданным из-за неопределенности в связи с планируемым выделением бизнеса по разработке лекарств в отдельную компанию. Labcorp сталкивается с давлением из-за сокращения выручки от продажи тестов на COVID-19 и перебоев в разработке препаратов на фоне геополитики событий. На прибыли сказывается рост расходов. Менеджмент ожидает прибыль в 2023 году на уровне $16-18/акц. против $19,94/акц. в 2022 году, поскольку снижение выручки от тестов на COVID-19 частично компенсируется сильной динамикой ключевого бизнеса. Прогноз учитывает сохранение бизнеса по разработке лекарств в составе Labcorp в течение всего года. Вслед за менеджментом мы понижаем оценку на 2023 год до $17,15 с $18, а в 2024 году ожидаем $19".

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