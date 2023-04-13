Freedom Finance Global открыл торговую идею: продавать акции Biogen с целью $255

Freedom Finance Global открыл торговую идею "продавать акции Biogen Inc. с целью $255 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $305, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Ключевые аргументы, по мнению старшего аналитика Ильи Зубкова - ожидаемое в ближайшие недели подтверждение потенциала выхода на рынок конкурента препарата Leqembi (предназначен для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера) и прогнозируемые слабые результаты эмитента за первый квартал года (дата публикации - 25 апреля).

Biogen Inc. - крупная биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке лекарств от неврологических и нейродегенеративных заболеваний.

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