Наиболее вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в апреле 2023г - ПСБ

Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в апреле 2023 года с учетом текущих данных по темпам роста потребительских цен в России, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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