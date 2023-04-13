.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, выросла ТМК на ожиданиях дивидендных новостей
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,37%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,37% после повышения на 0,46% в феврале, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 3,5% после 11% месяцем ранее. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,2%
 
Минфин подготовил линейку новых инструментов для вложений средств гражданами
Хранить сбережения в рублях на банковских вкладах - это очень выгодная стратегия для консервативных инвесторов, заявил "Российской газете" министр финансов Антон Силуанов. "В принципе нужно сформировать полезную привычку копить и инвестировать, в...
 
Россияне попытались незаконно вывезти 1 млрд руб.
Россияне за год действия валютных ограничений попытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей.. Более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу выявлено за год (март 2022-го к марту 2023 года), следует из данных ФТС. Речь...
 
Идея запрета торговли акциями недружественной оборонки поддержана Минфином
Власти планируют запретить торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину. В качестве правового инструмента для введения легитимного запрета они...
 
13 апреля 2023 года 11:45

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, выросла ТМК на ожиданиях дивидендных новостей

Москва. 13 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне дорогой нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи проторговывает зону вокруг 2540 пунктов, выросли акции "Трубной металлургической компании" на ожиданиях дивидендных новостей.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2543,43 пункта (+0,2%), индекс РТС - 980,05 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 81,77 рубля (-0,19 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы" ), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%) и OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, аппетит к риску в четверг снизился на фоне сигналов ФРС о вероятности умеренной рецессии. Протоколы мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) показали, что представители ФРС наблюдают признаки вступления экономики США в рецессию. Тем не менее высокие цены на нефть оказывают поддержку российскому рынку акций.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основной показатель инфляции в США за март оказался ниже прогнозов: индикатор замедлился с 6% до 5% г/г, в то время как базовая инфляция ускорилась с 5,5% до 5,6% г/г, как и ожидалось. Статистика в целом указывает на сохранение высокого темпа роста цен и, следовательно, перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС.

Цены на нефть Brent и WTI на фоне локальной слабости доллара закрепились выше отметок $85 и $81 за баррель соответственно, и теперь могут взять курс на район $89 и $85 за баррель. На биржи, похоже, возвращается повышательный импульс, хотя перспективы развития мировой экономики остаются туманными. В четверг свой ежемесячный взгляд на рынок представит ОПЕК, отмечает аналитик.

Индекс Мосбиржи пока остается ниже сопротивления 2560 пунктов и при коррекционном сценарии в ближайшие дни может откатиться к 2440 пунктам (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Нисходящая коррекция может быть вполне логичной до второй половины апреля и окончательных решений собраний акционеров по дивидендам крупнейших эмитентов, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи продолжит консолидироваться на достигнутых уровнях - вблизи отметки 2550 пунктов. Неоправдавшиеся ожидания по дивидендам "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) могут снизить веру инвесторов в щедрые дивиденды госкомпаний, что в свою очередь отразится на их котировках. Кроме того, дополнительным негативным фактором выступает ухудшившийся внешний фон, полагает аналитик.

Взлет акций "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) накануне до новых максимумов вызван новостями, что на космическую отрасль будет направлено 251 млрд руб. в 2023 году. Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) обновили максимумы с 2021 года - бумаги выглядят перегретыми, поэтому потенциал дальнейшего роста пока ограничен, считает Головинов.

В США в среду индексы просели на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq на фоне публикации протокола мартовского заседания ФРС и статистики по потребительской инфляции за март.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.

Рынок ожидает начала сезона корпоративной отчетности в США за первый квартал, который стартует в пятницу с публикации финпоказателей ведущих банков Уолл-стрит - JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC) и Citigroup.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,02%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) на фоне статистики по китайской внешней торговле и инфляции в США.

Объем китайского экспорта в марте вырос впервые с октября прошлого года, на 14,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 1,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение экспорта на 7%, импорта - на 5%.

Тем временем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,3% в феврале. В помесячном исчислении потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 1% месяцем ранее.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков, подготовленными Bloomberg и Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизируются после достижения накануне многомесячных максимумов на статистике о замедлении инфляции в США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $87,36 за баррель (+0,03% и +2% в среду), майская цена WTI - $83,36 за баррель (+0,1% и +2,1% накануне).

Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, если цены будут этому благоприятствовать. В настоящее время Штаты продают нефть из двух из четырех стратегических хранилищ, добавила она.

Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+11,2% и +13,5% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+5,9%), "Трубной металлургической компании" (+4,4%), "Мечела" (+3,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,3%).

Совет директоров ТМК на заседании 20 апреля рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, за 9 месяцев 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 6,78 руб. на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 руб. на акцию (около 10 млрд рублей).

Подешевели бумаги "ВСМПО-Ависма" (-12,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-6,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,64 млрд рублей (из них 2,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 860,71 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 апреля 2023 года 19:45
Рубль завершил торги четверга разнонаправленной динамикой к доллару и евро вслед за движением этих валют на Forex
Москва. 13 апреля. Доллар США упал, евро, напротив, подрос на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 19:35
Рынок акций РФ в четверг провел торги в консолидации на разнополярных факторах, выросла ТМК и упала "ВСМПО-Ависма"
Москва. 13 апреля. Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне дорогой нефти, укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2540 пунктов. Во "втором эшелоне" выросли акции "Трубной металлургической компании" (+6,8%) на ожиданиях дивидендных новостей и скорректировались вниз бумаги "ВСМПО-Ависма" (-15,7%) и ПАО "РКК "Энергия" (-6,7%) после ралли накануне на новостях о господдержке космической отрасли.    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 19:01
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical Technology
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical Technology с целевой ценой HKD108 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы сохраняем свои прогнозы чистой прибыли на уровне CNY3,19 млрд в...    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 18:59
Евробонды РФ не продемонстрировали в четверг яркой динамики на фоне смешанных изменений UST
Москва. 13 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне смешанных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка расширились, а для ряда бумаг - немного сузились.    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 18:44
"Открытие Инвестиции" повышает целевую цену акций Positive Technologies
Аналитики "Открытие Инвестиции" повысили целевую цену акций Positive Technologies на основе результатов за 2022 год и прогнозов на 2023 год до 2300 руб. за штуку, что подразумевает потенциал роста на уровне 34% к текущим котировкам и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии...    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 18:23
"БКС МИ" повысил целевую цену акций AstraZeneca до $85
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций AstraZeneca Plc до $85 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 17% от текущих уровней с учетом дивидендов, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация для акций компании сохранена на уровне "покупать". "В...    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 17:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 17 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 17 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,088%, стоп-приказ: 13,720 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания представила...    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 17:25
Дефицит предложения может образоваться на рынке нефти к концу 2023г - "Русс-Инвест"
Дефицит предложения может образоваться на рынке нефти к концу 2023 года, считает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян. "Вышедший обзор нефтяного рынка от ОПЕК показал, что картель прогнозирует глобальный спрос на сырую нефть в размере 101,89 млн. баррелей в...    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 17:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lam Research с целью $532
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целевой ценой $532 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $479, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что меры поддержки...    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 16:37
S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 4070-4130п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 4070-4130 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 продолжил откат вниз от середины восходящего канала. MACD указывает на продолжение краткосрочного растущего тренда, хотя и сигнализирует об...    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 16:13
"Открытие Инвестиции" повышает прогнозную цену акций Белуга Групп до 5500 руб
Аналитики "Открытие Инвестиции" повысили прогнозную цену акций "Белуга Групп" до 5500 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что подразумевает потенциал роста котировок в размере 26% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. Рекомендация для бумаг компании подтверждена на уровне...    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 15:51
SberCIB открыл торговую идею: покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6400 руб
SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 6400 руб. за штуку" до конца года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39%, сообщается в комментарии инвестбанка. Аналитики открыли тактическую идею в ожидании финальных дивидендов....    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 15:33
Рубль днем умеренно повышается к доллару, слабо колеблется вблизи уровней закрытия к евро на фоне падения американской валюты на Forex
Москва. 13 апреля. Доллар США слабеет, евро, напротив, немного повышается на Московской бирже в четверг днем; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после предыдущего падения и в условиях более заметного роста в паре с долларом.    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 15:25
ЦБР, вероятно, оставит ставку без изменений в апреле 2023г - Freedom Finance Global
ЦБ РФ, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений в апреле 2023г, на уровне 7,5% годовых, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Недельная инфляция в период с 4 по 10 апреля тоже существенно снизилась до 0,11% по сравнению с повышением на 0,13% неделей ранее. Мы...    читать дальше
.
13 апреля 2023 года 15:05
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Laboratory Corp. of America
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций медико-биологической компании Laboratory Corp. of America, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Акции торгуются на уровне 12,2х EPS 2023e, что ниже среднего по аналогам в сегменте диагностики под нашим покрытием - 14,6х,...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.