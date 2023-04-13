Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, выросла ТМК на ожиданиях дивидендных новостей

Москва. 13 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне дорогой нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи проторговывает зону вокруг 2540 пунктов, выросли акции "Трубной металлургической компании" на ожиданиях дивидендных новостей.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2543,43 пункта (+0,2%), индекс РТС - 980,05 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 81,77 рубля (-0,19 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы" ), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%) и OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, аппетит к риску в четверг снизился на фоне сигналов ФРС о вероятности умеренной рецессии. Протоколы мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) показали, что представители ФРС наблюдают признаки вступления экономики США в рецессию. Тем не менее высокие цены на нефть оказывают поддержку российскому рынку акций.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основной показатель инфляции в США за март оказался ниже прогнозов: индикатор замедлился с 6% до 5% г/г, в то время как базовая инфляция ускорилась с 5,5% до 5,6% г/г, как и ожидалось. Статистика в целом указывает на сохранение высокого темпа роста цен и, следовательно, перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС.

Цены на нефть Brent и WTI на фоне локальной слабости доллара закрепились выше отметок $85 и $81 за баррель соответственно, и теперь могут взять курс на район $89 и $85 за баррель. На биржи, похоже, возвращается повышательный импульс, хотя перспективы развития мировой экономики остаются туманными. В четверг свой ежемесячный взгляд на рынок представит ОПЕК, отмечает аналитик.

Индекс Мосбиржи пока остается ниже сопротивления 2560 пунктов и при коррекционном сценарии в ближайшие дни может откатиться к 2440 пунктам (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Нисходящая коррекция может быть вполне логичной до второй половины апреля и окончательных решений собраний акционеров по дивидендам крупнейших эмитентов, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи продолжит консолидироваться на достигнутых уровнях - вблизи отметки 2550 пунктов. Неоправдавшиеся ожидания по дивидендам "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) могут снизить веру инвесторов в щедрые дивиденды госкомпаний, что в свою очередь отразится на их котировках. Кроме того, дополнительным негативным фактором выступает ухудшившийся внешний фон, полагает аналитик.

Взлет акций "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) накануне до новых максимумов вызван новостями, что на космическую отрасль будет направлено 251 млрд руб. в 2023 году. Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) обновили максимумы с 2021 года - бумаги выглядят перегретыми, поэтому потенциал дальнейшего роста пока ограничен, считает Головинов.

В США в среду индексы просели на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq на фоне публикации протокола мартовского заседания ФРС и статистики по потребительской инфляции за март.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.

Рынок ожидает начала сезона корпоративной отчетности в США за первый квартал, который стартует в пятницу с публикации финпоказателей ведущих банков Уолл-стрит - JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC) и Citigroup.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,02%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) на фоне статистики по китайской внешней торговле и инфляции в США.

Объем китайского экспорта в марте вырос впервые с октября прошлого года, на 14,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 1,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение экспорта на 7%, импорта - на 5%.

Тем временем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,3% в феврале. В помесячном исчислении потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 1% месяцем ранее.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков, подготовленными Bloomberg и Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизируются после достижения накануне многомесячных максимумов на статистике о замедлении инфляции в США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $87,36 за баррель (+0,03% и +2% в среду), майская цена WTI - $83,36 за баррель (+0,1% и +2,1% накануне).

Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, если цены будут этому благоприятствовать. В настоящее время Штаты продают нефть из двух из четырех стратегических хранилищ, добавила она.

Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+11,2% и +13,5% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+5,9%), "Трубной металлургической компании" (+4,4%), "Мечела" (+3,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,3%).

Совет директоров ТМК на заседании 20 апреля рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, за 9 месяцев 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 6,78 руб. на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 руб. на акцию (около 10 млрд рублей).

Подешевели бумаги "ВСМПО-Ависма" (-12,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-6,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,64 млрд рублей (из них 2,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 860,71 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).