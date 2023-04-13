"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Country Garden до HKD2,56

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Country Garden Holdings до 2,56 гонконгских долларов (HKD) за штуку по итогам результатов эмитента за 2022 год, которые отразили сохранение выручки и рентабельности на низком уровне, сообщается в обзоре аналитиков.

Эксперты отмечают следующие значимые факторы:

- Результаты компании за 2022 год оказались в рамках ожиданий рынка;

- Давление низкой рентабельности проектов и обесценения активов;

- Ясности с возобновлением роста выручки в 2023 году пока нет;

- Восстановление первичного рынка пока на начальной стадии;

- Country Garden рассматривает выход на рынки более крупных городов.

Country Garden Holdings Co. - один из крупнейших операторов недвижимости, который входит в "большую четверку" китайских девелоперов наряду с Evergrande, Greenland Holdings и China Vanke, а также в топ-30 крупнейших компаний страны и топ-500 крупнейших компаний мира. Среди направлений деятельности эмитента находятся инвестиции в строительство недвижимости, управление проектами, строительные отделочные работы, гостиничный бизнес, а также в робототехнику и цифровые технологии. Приоритетные рынки - пригородные районы крупных и средних городов Китая.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.