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Главная / Мнения аналитиков / Рубль сохраняет потенциал к укреплению в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
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13 апреля 2023 года 11:13
Рубль сохраняет потенциал к укреплению в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль в целом сохраняет потенциал к укреплению по отношению к доллару США в среднесрочной перспективе в рамках коррекции по мере восстановления экспорта, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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