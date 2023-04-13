Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре экспертов Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Правительство РФ одобрило продажу 27,5% оператора СРП-проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" "НОВАТЭКу" за 94,8 млрд рублей. Мы считаем, что новость не скажется на котировках эмитента, поскольку имя возможного покупателя и цена сделки ранее фигурировали в СМИ. Эффект для компании пока не представляется возможным численно оценить: отсутствует информация о наличии долгосрочного контракта на поставку СПГ с проекта "НОВАТЭКу" и нет финансовой отчетности самого оператора", - указывают аналитики.

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