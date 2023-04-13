Значительные изменения на рынке акций РФ в четверг маловероятны - "Велес Капитал"

Значительные изменения на российском фондовом рынке в четверг маловероятны ввиду некоторой неопределенности на западных площадках и отсутствия внутренних драйверов роста, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Позитивным для нефтегазового сектора фактором станут более высокие цены на "черное золото", которые поднялись в среду до многонедельных пиков. В остальном российский рынок сталкивается с рисками развития нисходящей коррекции, которая может быть вполне логичной до второй половины апреля и окончательных решений собраний акционеров по дивидендам крупнейших эмитентов", - отмечает эксперт в комментарии.

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