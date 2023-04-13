Котировки нефти могут снизиться до $85/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровня в $85 за баррель в ближайшее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Нефть марки Brent в среду поднималась в стоимости к максимумам с конца января 2023 года - выше $87 за баррель. Поводом для всплеска оптимизма стала неплохая статистика по инфляции в США за март: годовые темпы роста ИПЦ составили 5% против 6% г/г в феврале (выше ожиданий). Но базовый ИПЦ, более важный для ФРС, чуть ускорился - до 5,6% г/г против 5,5% г/г, что заставляет все-таки ожидать от регулятора еще одного роста ставки. Вкупе с ожидающимся довольно слабым сезоном отчетности в Америке (фокус на банковский сектор) это может несколько сгладить излишний оптимизм в сырье, подкрепленный еще и сокращением добычи странами ОПЕК+, и обусловить откат нефти обратно к $85 за баррель", - указывают эксперты в комментарии.

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