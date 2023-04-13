Цена нефти, вероятно, закрепится в диапазоне $86,5-87/барр. в четверг - SberCIB

Котировки нефти марки Brent, вероятно, закрепятся в диапазоне $86,5-87 за баррель на торгах в четверг, на первый план снова выходит вопрос ограниченного предложения, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

Цены рублевых гособлигаций, скорее всего, останутся в четверг на уровнях предыдущих торгов, если рубль будет стабилен, считают эксперты инвестбанка.

"Рубль восстановился до 82 руб./$1 в среду, а его волатильность резко снизилась. Дело в том, что доллар начал глобально слабеть после выхода данных по инфляции в США. Кроме того, некоторые представители российских властей заявили, что рубль недооценен при таких высоких ценах на нефть. В этих условиях рубль пока стабилизируется у указанного уровня, но вскоре может начать укрепляться", - пишут аналитики в материале.

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