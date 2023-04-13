Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию вблизи 2550п на торгах в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться на текущих уровнях (вблизи 2550 пунктов) на торгах в четверг, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Неоправдавшиеся ожидания по дивидендам "Совкомфлота" могу снизить веру инвесторов в щедрые дивиденды госкомпаний, что, в свою очередь, отразится на их котировках. Кроме того, дополнительным негативным фактором выступит ухудшившийся внешний фон", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.