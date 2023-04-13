Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали данные об инфляции в США и протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Как стало известно из отчета Министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%. Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В том числе бензин подешевел на 17,4%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале, совпав с ожиданиями рынка.

Тем временем протокол последнего заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году. "Многие участники отметили, что вероятные последствия недавних событий в банковском секторе для экономической активности и инфляции привели к тому, что они понизили свои оценки целевого уровня ставки по федеральным кредитным средствам, который будет в достаточной степени ограничительным", - отмечается в документе. Члены руководства Федрезерва теперь допускают вероятность умеренной рецессии в американской экономике в этом году с учетом событий в банковском секторе.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в четверг, тогда как индексы Китая, Гонконга и Австралии снижаются. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,4%. Гонконгский индикатор Hang Seng потерял около 0,7%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,4%. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,2%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,1%.

Участники рынка оценивают данные по китайской внешней торговле и инфляции в США, а также протокол мартовского заседания ФРС. Объем китайского экспорта в марте вырос впервые с октября прошлого года, на 14,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 1,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение экспорта на 7%, импорта - на 5%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после подъема до многомесячных максимумов по итогам предыдущей сессии. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $87,06 за баррель, что на 0,31% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подскочили в цене на 2%, до $87,33 за баррель, обновив максимум с января. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,08 за баррель, что на 0,22% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт подорожал на 2,1%, до $83,26 за баррель, что стало рекордом с 16 ноября прошлого года.

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказали данные о замедлении инфляции в США. Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в среду отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, если цены будут этому благоприятствовать. В настоящее время Соединенные Штаты продают нефть из двух из четырех стратегических хранилищ, добавила она. Тем временем, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 330 тыс. баррелей, дистиллятов - на 606 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 апреля практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,151 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,904 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,03% и составил 109,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 847,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,47%), "Автодор-003Р-02" (+0,33%) и "Роснефть БО-06" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,81%), "Почта России БО-002P-03" (-0,79%) и "Сбербанк-002Р-01" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" полностью разместило 5-летний выпуск облигаций 7-й серии объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок прошел 7 апреля по спреду к ставке RUONIA. По выпуску предусмотрены переменные купоны, они будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 130 базисных пунктов, купоны квартальные. Спрос на облигации в 1,7 раза превысил предложение и достиг 71 млрд рублей.

ООО "ДК Лизинг" (Нижний Новгород) установило ставку 1-11 квартальных купонов дебютного выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей на уровне 18% годовых. Компания 14 апреля планирует начать размещение бондов. Срок обращения займа - около 2,7 года (1001 день). Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмиссия размещается в рамках программы облигаций компании серии С-01 объемом 300 млн рублей. Бонды в рамках 3-летней программы могут быть размещены также на срок до 3 лет.

СФО "ВТБ РКС Эталон" установило ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями 2-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне 11% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения выпуска. Компания 17 апреля начнет размещение бондов. Датой окончания размещения станет 31 июля 2023 года либо дата размещения последней облигации выпуска. Дата погашения займа - 3 апреля 2030 года. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ориентир спреда к RUONIA по 5-летним облигациям серии 003Р-007 объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 190-200 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск пройдет 18 апреля с 11:00 до 15:00 МСК по спреду к RUONIA. Ставка купонов будет переменной и станет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 31-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,7% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ООО "Феррони" установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат с 30 по 45-й купоны.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2021 года по ставке полугодового купона 7,3% годовых до оферты с исполнением 25 апреля 2023 года.

ПАО "МОЭК" установило ставки 9-12-го купонов 6-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд руб. на уровне 9,4% годовых. Облигации были размещены в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых.