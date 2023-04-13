Индекс Мосбиржи обладает потенциалом постепенного роста до 2680-2740п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом постепенного роста до уровней 2680-2740 пунктов при спокойном внешнем фоне, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"В целом по индексу Мосбиржи пока смешанная картина. С одной стороны, среднесрочный восходящий тренд остается актуальным, с другой - недавняя попытка увеличить скорость подъема и преодолеть верхнюю границу восходящего канала оказалась неудачной. В базовом сценарии при спокойном внешнем фоне можно предполагать постепенный подъем в сторону следующей зоны торможения в районе 2680-2740 пунктов, - пишет аналитик. - Потенциальный рост к обозначенным отметкам может быть обеспечен как продолжением подъема в финансовом секторе, так и позитивной динамикой в тяжеловесных нефтяных фишках. Текущие котировки нефти марки Brent и пары USD/RUB, а также сокращающийся дисконт по российским сортам располагают к движению наверх по "ЛУКОЙЛу", "Татнефти", "Роснефти".

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