Нефть дешевеет в четверг утром

Фондовые индексы США снизились на торгах в среду. Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в четверг, индексы Китая, Гонконга и Австралии снижаются. Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали данные об инфляции в США и протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно из отчета Министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В том числе бензин подешевел на 17,4%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале, совпав с ожиданиями рынка.

Тем временем протокол последнего заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году.

"Многие участники отметили, что вероятные последствия недавних событий в банковском секторе для экономической активности и инфляции привели к тому, что они понизили свои оценки целевого уровня ставки по федеральным кредитным средствам, который будет в достаточной степени ограничительным", - отмечается в документе.

Члены руководства Федрезерва теперь допускают вероятность умеренной рецессии в американской экономике позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.

Рынок также ждет начала сезона корпоративной отчетности за первый квартал, который стартует в пятницу с публикации финпоказателей ведущих банков Уолл-стрит - JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Wells Fargo (SPB: WFC) и Citigroup Inc. (SPB: C) Их акции по итогам торгов в среду подешевели на 0,4-0,9%.

Цена бумаг Triton International Ltd., крупнейшего в мире арендодателя грузовых контейнеров, подскочила на 32% на новости, что канадская Brookfield Infrastructure Partners (BIP) покупает компанию за $4,7 млрд.

BIP заплатит $85 за акцию Triton, что предусматривает премию в 35% к стоимости бумаг компании на закрытие рынка 11 апреля, говорится в пресс-релизе Triton. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями BIP.

Капитализация American Airlines Group (SPB: AAL) упала на 9,2%. Авиакомпания улучшила прогноз для скорректированной прибыли в первом квартале, однако он оказался хуже ожиданий рынка.

Котировки бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) поднялись на 0,2% после того, как аналитик Wedbush Дэн Айвз повысил целевую цену для акций ИТ-гиганта до $315 с $290, сохранив рейтинг "выше рынка".

Рыночная стоимость ConocoPhillips (SPB: COP) повысилась на 0,7%. Американская энергетическая компания ожидает довести показатель свободного денежного потока (FCF) до более $115 млрд к 2033 году, план предусматривает среднегодовые темпы роста показателя на 11%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 38,29 пункта (0,11%) и составил 33646,5 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Dow Inc. (SPB: DOW), подорожавшие на 1,3%, лидером снижения - бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS), подешевевшие на 2,5%.

Standard & Poor''s 500 снизился на 16,99 пункта (0,41%) - до 4091,95 пункта.

Nasdaq Composite потерял 102,54 пункта (0,85%) и составил 11929,34 пункта.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в четверг, тогда как индексы Китая, Гонконга и Австралии снижаются.

Участники рынка оценивают данные по китайской внешней торговле и инфляции в США, а также протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года.

Тем временем объем китайского экспорта в марте вырос впервые с октября прошлого года, на 14,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 1,4%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение экспорта на 7%, импорта - на 5%.

Обнародованный вечером в среду протокол последнего заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,4%.

Лидером снижения выступает техсектор. Акции Inspur Electronic дешевеют на 6,8%, 360 Security Technology - на 1,4%, iFLYTEK - на 3%, East Money Information - на 2,1%, Unigroup Guoxin - на 3,6%.

Гонконгский индикатор Hang Seng потерял около 0,7%.

Акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) упали на 2,5% на сообщении Financial Times, что японская SoftBank с начала года продала акции Alibaba на сумму около $7,2 млрд, сократив свою долю до 3,8%.

Капитализация JD.Com понизилась на 2,9%, Geely Auto - на 2%, BYD Co. - на 1,4%, Meituan (SPB: 3690) - на 1,2%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,4%.

Безработица в Австралии в марте осталась на уровне 3,5%, почти 50-летнем минимуме, тогда как число рабочих мест повысилось на 53 тыс. вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 20 тыс.

Акции компаний техсектора дешевеют, включая бумаги Block Inc. (SPB: SQ) (-5,7%), Xero (-0,7%) и Seek (-0,7%), тем временем капитализация финансовых и добывающих компаний умеренно растет, в том числе ANZ Group (0,4%), Pilbara Minerals (0,3%) и Woodside Energy (0,7%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,25%.

Цена бумаг Nippon Yusen повысилась в ходе торгов на 0,5%, Keyence - на 2,7%, Fast Retailing - на 0,8%. Тем временем рыночная стоимость Tokyo Electron опустилась на 2,1%, Mitsubishi UFJ - на 1%, Nippon Steel - на 1,5%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,1%.

Стоимость акций Samsung Electronics понизилась на 0,6%, Hyundai Motor - на 0,1%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после подъема до многомесячных максимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляет $87,01 за баррель, что на $0,32 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подскочили в цене на $1,72 (2%), до $87,33 за баррель, обновив максимум с января.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83 за баррель, что на $0,26 (0,31%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт подорожал на $1,73 (2,1%), до $83,26 за баррель, что стало рекордом с 16 ноября прошлого года, пишет MarketWatch.

Поддержку нефтяным котировкам оказали данные о замедлении инфляции в США. Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года.

"Мы увидели более умеренное значение индекса CPI, что может означать отсутствие новых резких повышений процентных ставок в будущем, - сказал аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. - То есть как минимум в плане спроса на нефтяном рынке прогноз немного улучшился".

Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, если цены будут этому благоприятствовать. В настоящее время Штаты продают нефть из двух из четырех стратегических хранилищ, добавила она.

Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 330 тыс. баррелей, дистиллятов - на 606 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.