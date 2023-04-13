"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цена акций НОВАТЭКа до 1500 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" до 1500 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня, на фоне позитивных операционных результатов эмитента, сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

"Предварительные производственные показатели за первый квартал 2023 года оказались довольно сильными, особенно в части реализации газа на международные рынки за счет сильного спроса. Из-за удешевления газа на глобальных рынках трейдеры воспользовались возможностью закупки по более низким ценам. Напомним, на российский СПГ не наложены какие-либо санкции, лишь некоторые страны добровольно отказались от него. На основном рынке сбыта - российском - продажи газа остались на уровне прошлого года, несмотря на экономическую стагнацию. Ранее "НОВАТЭК" рекомендовал рекордные в своей истории дивиденды за 2022 год, из чего можно сделать вывод и о рекордной чистой прибыли", - указывает эксперт.

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