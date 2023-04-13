Цена нефти может вырасти до $89-90/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent в целом обладают шансами на подъем до уровней $89-90 за баррель в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в среду выросли на фоне позитивных данных по инфляции в США, которые несколько успокоили рынок в отношении возможного повышения ставок и угрозы рецессии. Статистика по запасам нефти оказала легкое сдерживающее влияние, поскольку запасы нефти и добыча подросли. Фьючерсы на нефть марки Brent вышли из устоявшегося торгового диапазона и обновили максимум с начала февраля. Котировки находятся на пути к целям в районе $89-90 за баррель, и настроения на рынке вполне располагают к такому движению", - пишет аналитик в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.