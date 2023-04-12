Рубль по итогам среды развернулся вверх к доллару и снизился к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 12 апреля. Доллар США растерял рост и перешел к небольшому снижению, евро, напротив, подорожал на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях более заметного падения к евро.

Курс доллара США составил 81,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,99 руб./EUR1, подорожав на 41 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,63 копейки - до 85,57 рубля. Курс китайского юаня снизился на 2,4 копейки - до 11,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды разнонаправленной динамикой к доллару и евро вслед за их движением на рынке Forex. Доллар активно дешевеет к большинству мировых валют после публикации данных по инфляции в США, считающихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики.

Как стало известно из отчета министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года и оказалась ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В том числе бензин подешевел на 17,4%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале и совпал с ожиданиями рынка.

Внимание трейдеров также направлено на протокол мартовского заседания ФРС, который будет обнародован в 21:00 МСК.

Меры валютного контроля должны защищать от геополитического давления и при этом не мешать внешнеэкономической деятельности, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, где утром в среду рассматривался отчет ЦБ за 2022 год. "На наш взгляд, валютный контроль должен защищать от санкционного давления, но одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности. К такому балансу мы и стремимся", - сказала Набиуллина.

ЦБ начал смягчать часть мер валютного контроля, но полностью их снять пока невозможно. Многие депутаты интересовались, не беспокоит ли Банк России ситуация с оттоком капитала в результате смягчения этих мер, заявила Набиуллина.

"Если посмотреть на цифры сальдо финансового счета, все их называют, я бы хотела обратить внимание, что это не отток капитала, это не деньги, потерянные для российской экономики. Это все-таки заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом, в том числе для покупки импорта, для обслуживания внешнеэкономических операций, потому что оплачивать импорт с российских счетов - есть сложности с международными расчетами. Значительная часть этих средств идет именно на оплату так необходимого стране импорта", - подчеркнула глава ЦБ.

Необходимости возвращаться к обязательной репатриации валютной выручки нет, экспортеры продолжают ее продавать, кроме того, остающаяся у компаний валюта необходима для оплаты импорта, заявила также Набиуллина.

"На наш взгляд, здесь каких-то необходимых действий не нужно, наши компании - экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Мы следим за этим. Там, может быть, доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, то есть они все равно ее продают даже без обязательной репатриации экспортной выручки", - сказала она.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что периодически возникают предложения вернуться к обязательной репатриации, но Минфин их не поддерживает.

Он напомнил, что российские компании - экспортеры столкнулись в 2022 году с очень серьезными проблемами, связанными с репатриацией валютной выручки, поэтому летом прошлого года было принято решение о том, что репатриация не требуется и наказание к ним не применяется. По словам замминистра, сейчас "есть разные точки зрения" по этой теме.

"Вопрос о возврате к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но пока никаких решений не принято, и наша позиция твердая, моя позиция и позиция министра - сейчас пересматривать данный подход необходимости нет", - заявил замглавы Минфина.

Рубль сейчас слабее справедливого уровня, но при плавающем курсе это обычное явление - так, в прошлом году он, напротив, был переукреплен, считает замглавы Минфина Владимир Колычев. Прогнозировать сроки возвращения рубля к фундаментальным значениям он не стал: слишком много факторов влияет на курсообразование.

"По нашим оценкам, справедливый курс крепче, чем текущий, который можно наблюдать на рынке. Но это абсолютно нормально для плавающего курса - отклоняться от фундаментальных уровней в одну сторону, в другую сторону. В прошлом году мы наблюдали в другую сторону отклонение, сейчас в эту", - сказал Колычев журналистам в среду.

"Сколько это может занять (стабилизация курса в пределах фундаментально обоснованных значений - ИФ) - это от очень многих факторов зависит, которые и к правилу (бюджетному - ИФ), и к бюджетной политике отношения мало имеют", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что перезапущенное в этом году бюджетное правило снижает волатильность курса, причем этот механизм в равной степени действует в обе стороны.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль незначительно укрепился к доллару и умеренно подешевел к евро, что объясняется, в том числе, удешевлением доллара к большинству основных мировых валют, включая и евро, на фоне выхода статистики по инфляции в США, показавшей замедление годовых темпов роста цен до 5% по итогам марта. "Банк Канады сегодня ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,5%. Тем не менее, ФРС в начале мая все же может продолжить повышать ставку, несмотря на замедление CPI, ведь базовая инфляция в марте выросла до 5,6% г/г. Сегодня вечером рынок будет ждать публикации протоколов мартовского заседания ФРС. На фоне публикации данных по инфляции в США цена июньского фьючерса на Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель. Полагаем, что в случае сохранения благоприятной конъюнктуры на рынке нефти, российская валюта стабилизируется и будет иметь потенциал для укрепления после заметного ослабления в начале апреля. Если говорить о российских событиях, ЦБ, согласно заявлению Эльвиры Набиуллиной, не видит необходимости возвращать меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которые регулятор вводил весной 2022 года", - говорит Беспалов.

"Рубль в начале торгов резко подешевел, но быстро восстановился, в моменте выйдя в небольшой плюс. Однако закрепиться на положительной территории не удалось, в середине сессии российская валюта перешла к умеренному ослаблению. Внешний фон при этом остается достаточно благоприятным: нефтяные цены ускорили рост, обновив трехмесячный максимум. Однако должно пройти определенное время, чтобы более высокие уровни котировок нефти улучшили ситуацию для рубля с точки зрения поступления иностранной валюты на внутренний рынок. Пока же ее недостаточно для укрепления рубля, поскольку объем импорта находится на высоких уровнях двух-трехлетней давности", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В среду доллар вновь демонстрировал укрепление к окончанию рабочего дня. В ходе торгов американской валюте удалось обновить максимум предыдущего дня (курс поднимался до 82,6 руб.), однако после этого доллар встретил сопротивление и частично отступил с занятых позиций. Дальнейшее продвижение доллара вверх было ограничено резким снижением индекса USD на глобальном рынке после выхода данных по инфляции в США за март. Индекс ИПЦ за месяц оказался чуть ниже ожиданий рынка, что мгновенно приободрило инвесторов. Индекс USD опустился в район 101,5 пунктов против дневного максимума выше 102 пунктов. Отметим, что на валютном рынке РФ наблюдается сокращение торговых оборотов четвертый день подряд. После прохождения пика спроса на валютную ликвидность в конце прошлой недели рубль вправе рассчитывать как минимум на стабилизацию текущих уровней, как максимум - на постепенное возвращение позиций вблизи 80 руб. по доллару", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть активно растут вечером в среду благодаря подешевевшему доллару и вопреки данным об умеренном увеличении запасов в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составляет $87,23 баррель, что на 1,89% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на 1,96%, до $83,13 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.

Ключевую поддержку рынку нефти оказывает ослабление доллара после данных о мартовской инфляции в США. Индекс, отслеживающий его динамику к шести основным мировым валютам, снижается почти на 0,7%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 апреля на 8,65 копейки, до 82,0934 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,28 копейки, до 89,7599 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился всего на 0,17 копейки по отношению ко вторнику и составил 82,1352 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,52 копейки и составил 82,1242 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 210,151 млн, из которых $421,783 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $788,368 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 16,85 копейки, до 89,8591 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 17,2 копейки, до 89,8731 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR562,82 млн, из которых EUR203,359 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR359,461 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали в среду незначительные разнонаправленные колебания, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,65% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.