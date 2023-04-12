12 апреля 2023 года 19:06
Евробонды РФ не продемонстрировали в среду яркой динамики на фоне незначительных изменений UST
Москва. 12 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка расширились, а для ряда бумаг - немного сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 13 базисных пунктов, подорожав до 62,05% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 9,99% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (доходность - 9,41% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 2 базисных пункта, подешевев до 43,09% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,77% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 43,62% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 35,98% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели также на 1 базисный пункт - до 42,91% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 27,86% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 79 базисных пунктов, подешевев до 41,55% от номинала (их доходность выросла на 43 базисных пункта - до 21,9% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 6 базисных пунктов - до 88,72% от номинала (его доходность выросла на 37 базисных пунктов - до 30,11% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, составив 65,82% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом в секторе базовых активов (US Treasuries) в середине недели отмечается некоторое затишье после публикации в США данных по инфляции в марте.
Как стало известно из отчета министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года и оказалась ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%. Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В том числе бензин подешевел на 17,4%. Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале и совпал с ожиданиями рынка.
Опубликовано: /Финмаркет/
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