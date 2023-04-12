Рост рынка акций РФ в среду вслед за миром сдержали санкционные новости из США

Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ в среду умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США статистики о замедлении инфляции в марте, что сокращает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом; сдерживающим фактором для "быков" выступили санкционные новости из США. Во "втором эшелоне" раллировали бумаги "ВСМПО-Ависма" (+36,7%) на новостях о господдержке космической отрасли, просели акции "Совкомфлота" (-4,7%) после рекомендаций менеджмента по дивидендам за 2022 год.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2538,47 пункта (+0,2%), индекс РТС - 975,46 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 1,3%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 81,98 рубля (+0,01 рубля), утром курс поднимался до 82,59 руб./$1.

Минфин США внес в санкционные списки компанию "Русатом Оверсиз" и ее президента Евгения Пакерманова, говорится в сообщении ведомства. Также США ввели санкции против Международного инвестиционного банка и его главы Николая Косова, сообщило OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Кроме того, в американский санкционный список были включены "Металлоинвест", "Мегафон" (MOEX: MFON) и другие компании группы Алишера Усманова и его партнеров USM (включая и его российскую холдинговую структуру). В частности, вместе с "Металлоинвестом" в SDN List включены входящие в его состав производственные единицы (Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, ОЭМК), сообщило OFAC.

Под новые санкции США также подпали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта и генеральный директор "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) Евгений Дитрих, сообщается на сайте американского Минфина в среду. Всего под новые санкции подпали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц как из РФ, так и из других государств.

Подорожали в среду акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,7% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, рынок акций РФ в среду смог немного подрасти, индекс МосБиржи остается вблизи апрельского максимума, что оставляет возможность для дальнейшего роста. В рамках среднесрочного тренда ближайшим значимым уровнем сопротивления является 2600 пунктов. Однако стоит отметить, что полноценная коррекция рынка акций РФ еще не реализовалась, поэтому в случае ухудшения внешней конъюнктуры индекс может возобновить снижение в направлении к 2500 пунктам, полагает эксперт.

Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал к выплате дивиденды за 2022 год в размере 4,3 рубля на акцию (50% от чистой прибыли), доходность бумаг составит порядка 7%. Однако бумаги компании просели, поскольку рынок ожидал дивиденды выше рекомендованных, отмечает Постоленко.

Вечером инвесторы ожидают публикации протокола заседания FOMC и будут следить, изменится ли риторика ФРС США в отношении монетарной политики в свете последних данных с рынка труда и потребительской инфляции. Рынки полагают, что ФРС США может пересмотреть свой взгляд на дальнейшее повышение процентной ставки по федеральным фондам на фоне замедляющейся инфляции, что снизит давление на экономику, а значит, повысит спрос на нефть. На этом фоне поддержку нефти в среду также оказало снижение доллара, констатирует эксперт.

Поводом для восстановления нефтяных котировок также может послужить рост спроса на нефть со стороны Китая на фоне дополнительных ограничений от ОПЕК+, полагает Постоленко.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, наметившийся накануне коррекционный импульс, вызванный технической перегретостью и новостным фоном, в среду не получил развития, просадку удалось оперативно выкупить. Рынок подрастал фронтально, поддержку индексу МосБиржи продолжили оказывать слабый рубль и высокий уровень цен на нефть.

В четверг ОПЕК представит ежемесячный отчет, также будут опубликованы сведения о торговом балансе КНР, индекс цен производителей США и недельный отчет по числу обращений американцев за пособием по безработице. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 апреля - 2450-2570 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, позитивная динамика рынка объясняется ростом нефти и рядом позитивных корпоративных новостей, связанных с рекомендациями выплат дивидендов и сильными финансовыми результатами за 2022 год, а также операционными результатами за I квартал 2023 года. Сдерживающими факторами выступили прогнозы МВФ относительно возможности рецессии в некоторых странах Европы уже в этом году.

Лидерами роста в День космонавтики выступили акции производителя титана "ВСМПО-Ависма", что связано с заявлением президента РФ Владимира Путина о направлении на развитие космической отрасли РФ в текущем году 251 млрд руб., а корпорация, как известно, является крупным поставщиком сырья для соответствующей индустрии. На этой же новости подорожали бумаги аэрокосмической корпорации РКК "Энергия", отмечает аналитик.

В аутсайдерах оказались акции "Совкомфлота", поскольку рынок ожидал более высоких дивидендов на фоне крупной прибыли 2022 года. В четверг индекс МосБиржи продолжит двигаться в коридоре 2500-2600 пунктов, полагает Мильчакова.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин полагает, что индекс МосБиржи остается перекупленным, а проявившийся интерес к фиксации прибыли создает предпосылки для того, чтобы ближайшие дни и недели рынок акций РФ провел в коррекции или консолидации. Дополнительное давление на индикатор может оказать вполне возможный коррекционный рост рубля, который, напротив, сильно перепродан.

Группа компаний Softline (MOEX: SFTL) (+3,8% ГДР) представила финансовый отчет по МСФО за 2022 год: оборот превысил 70,6 млрд руб., валовая прибыль выросла до 12,3 млрд руб. (+3,3% г/г), валовая рентабельность увеличилась до рекордных для компании 17,4%, скорректированная EBITDA составила 2,6 млрд руб., а чистая прибыль достигла 6,5 млрд руб., показав практически семикратный рост в сравнении с 2021 годом.

После выхода в США статистики о замедлении инфляции в марте рынок фьючерсов на ставку ФРС оценивает вероятность ее сохранения на уровне 4,75-5,0% в 31%, а повышения на 25 б.п. на заседании FOMC 3 мая в 69%. Таким образом, оценка вероятности повышения ставки несколько снизилась, но продолжает заметно превышать 50%, отмечает аналитик.

На рынках Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE выросли на 0,1-0,5%) и США (индексы растут на 0,02-0,2%).

Данные Банка Японии, обнародованные в среду, показали замедление роста цен производителей в стране в марте до 7,2% в годовом выражении с февральских 8,3%. Темпы увеличения цен производителей в прошлом месяце были минимальными с сентября 2021 года.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста ВВП США на текущий год на 0,2 п.п. - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в марте выросли на 5% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 6% в феврале и стала минимальной с мая 2021 года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали замедления инфляции до 5,1%.

Замедление инфляции в США сокращает вероятность нового подъема ставки Федрезервом, что позитивно для фондовых площадок.

На этой неделе также будут опубликованы отчеты трех крупных американских банков - JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo (SPB: WFC) за I квартал. Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley (SPB: MS) обнародуют квартальные результаты на следующей неделе.

На нефтяном рынке в среду цены выросли на фоне ослабления доллара, при этом статистика Минэнерго США о запасах энергоносителей оказалась неоднозначной.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $86,79 за баррель (+1,4% и +1,7% накануне), майская цена WTI - $82,65 за баррель (+1,4% и +2,2% во вторник).

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,05 млн), запасы бензина снизились на 330 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,9 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 606 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 200 тыс.).

Во втором эшелоне на Мосбирже выросли акции "ВСМПО-Ависма" (+36,7%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+14,2%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+6,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+6,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,4%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+4,3%).

Россия потратит на развитие космической отрасли более 251 млрд рублей в текущем году, растет и выручка от деятельности в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

Подешевели в среду акции "Совкомфлота" (-4,7%, до 61,64 рубля), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (-3,9%), акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-3,8%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,2%).

Совет директоров "Совкомфлота" по итогам заседания 12 апреля рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2022 год в размере 10,189 млрд руб., сообщила в среду компания. Размер дивидендов может составить 4,3 рубля на акцию. В случае утверждения СКФ направит на выплату дивидендов 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2022 год. Скорректированная чистая прибыль СКФ в 2022 году увеличилась в 4,4 раза, до 20,36 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 39,29 млрд рублей (из них 9,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").