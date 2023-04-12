Рубль днем немного дешевеет к основным валютам в ожидании развития событий на глобальном рынке

Москва. 12 апреля. Доллар США, евро и юань немного укрепляются на Московской бирже в среду днем, рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании развития событий на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 82,19 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,79 руб./EUR1, подорожав на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,44 копейки - до 85,61 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,3 копейки - до 11,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов в ожидании новостей с мировых рынков. Глобальные инвесторы демонстрируют снижение активности перед публикацией данных по инфляции в США, считающихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики.

Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидают, что инфляция в США в марте замедлилась до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале. Минтруда США опубликует данные по инфляции в 15:30 МСК.

Внимание трейдеров также направлено на протокол мартовского заседания ФРС, который будет обнародован в 21:00 МСК.

Меры валютного контроля должны защищать от геополитического давления и при этом не мешать внешнеэкономической деятельности, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, где утром в среду рассматривался отчет ЦБ за 2022 год. "На наш взгляд, валютный контроль должен защищать от санкционного давления, но одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности. К такому балансу мы и стремимся", - сказала Набиуллина.

ЦБ начал смягчать часть мер валютного контроля, но полностью их снять пока невозможно. Многие депутаты интересовались, не беспокоит ли Банк России ситуация с оттоком капитала в результате смягчения этих мер, заявила Набиуллина.

"Если посмотреть на цифры сальдо финансового счета, все их называют, я бы хотела обратить внимание, что это не отток капитала, это не деньги, потерянные для российской экономики. Это все-таки заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом, в том числе для покупки импорта, для обслуживания внешнеэкономических операций, потому что оплачивать импорт с российских счетов - есть сложности с международными расчетами. Значительная часть этих средств идет именно на оплату так необходимого стране импорта", - подчеркнула глава ЦБ.

Необходимости возвращаться к обязательной репатриации валютной выручки нет, экспортеры продолжают ее продавать, кроме того, остающаяся у компаний валюта необходима для оплаты импорта, заявила также Набиуллина.

"На наш взгляд, здесь каких-то необходимых действий не нужно, наши компании - экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Мы следим за этим. Там, может быть, доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, то есть они все равно ее продают даже без обязательной репатриации экспортной выручки", - сказала она.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что периодически возникают предложения вернуться к обязательной репатриации, но Минфин их не поддерживает.

Он напомнил, что российские компании - экспортеры столкнулись в 2022 году с очень серьезными проблемами, связанными с репатриацией валютной выручки, поэтому летом прошлого года было принято решение о том, что репатриация не требуется и наказание к ним не применяется. По словам замминистра, сейчас "есть разные точки зрения" по этой теме.

"Вопрос о возврате к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но пока никаких решений не принято, и наша позиция твердая, моя позиция и позиция министра - сейчас пересматривать данный подход необходимости нет", - заявил замглавы Минфина.

"Российская валюта продолжает постепенно снижаться на фоне сохраняющегося дисбаланса между спросом и предложением валюты. При этом стоит отметить, что волатильность и торговая активность в паре "доллар-рубль" снизилась. Рубль к середине дня торгуется выше 82 по отношению к доллару США. В перспективе рост нефтяных котировок может изменить расклад сил на отечественном валютном рынке. Поводом для восстановления нефтяных котировок может послужить рост спроса на нефть со стороны Китая на фоне дополнительных ограничений от ОПЕК+", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"На динамику рубля в ближайшее время могут повлиять дальнейшие вербальные интервенции со стороны ЦБ и Минфина. В целом риски временного превышения курсом пары "доллар-рубль" отметки в 82,5 руб./$1 пока сохраняются", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Пока краткосрочные перспективы рубля оцениваем умеренно негативно. Последние дни рубль дешевеет на снижающихся объемах, что повышает риск некоторой восстановительной коррекции. Нижняя граница может быть ограничена 80,00-80,50 в паре "доллар-рубль". Риски увидеть попытку уйти выше 85 рублей за доллар (в апреле) пока считаем высокими. Как и риск роста курса пары "юань-рубль" до 12,4-12,5. Тем не менее среднесрочные перспективы предполагают возвращение курса пары "доллар-рубль" в диапазон 75-80, но пока нет уверенности в том, что это может произойти ранее второй половины текущего года", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть слабо снижаются в среду днем перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, а также мартовского отчета по инфляции в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $85,56 баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,11%, до $81,44 за баррель.

Доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 7 апреля, который выйдет в 17:30 МСК.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 377 тыс. баррелей после падения на 4,3 млн баррелей неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения запасов на 1,3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, снизились на 1,4 млн баррелей, свидетельствуют данные API. Если эту оценку подтвердят официальные данные, сокращение запасов в Кушинге будет отмечено по итогам шестой недели подряд.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали в среду незначительные разнонаправленные колебания, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,65% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.