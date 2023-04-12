"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $38

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $38 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,1%, стоп-приказ: $29, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчетность 3 мая, на ожиданиях положительных результатов рынок может заложить позитив в цену и котировки могут показать существенный рост, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена замедляет падение и обозначила уровень поддержки $30. От данного уровня можно рассматривать открытие длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $29 риск на портфель составит 0,54%", - указывают эксперты "Финама".

Uber Technologies - международная публичная компания, которой принадлежит одноименное мобильное приложение для вызова такси, доставки посылок и еды.

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