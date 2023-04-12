Рубль может найти локальное равновесие ниже уровня 80 руб./$1 в ближайшие 3-6 месяцев - Райффайзенбанк

Рубль может найти локальное равновесие ниже уровня 80 руб./$1 в ближайшие 3-6 месяцев, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Сужение торгового баланса, в том числе падение доходов компаний-экспортеров - основная причина устойчивого тренда ослабления рубля (в среднем за 2К23 оно превысило 16% кв./кв.). Насколько мы понимаем, с начала апреля фундаментальные факторы ослабления рубля усиливаются спекулятивным навесом спроса на валютном рынке, а поддержка со стороны нефтяных цен пока не отразилась в котировках. С учетом этого, на наш взгляд, в ближайшие кварталы рубль сможет укрепиться в диапазон 75-80 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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