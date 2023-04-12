Котировки Brent в ближайшие недели будут сохранять ценовой диапазон $80-90/барр. - "Финам"

Котировки нефти в ближайшие недели будут сохранять ценовой диапазон $80-90 за баррель Brent, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Котировки Brent в среду опять приближаются к недельным максимумам на $86/барр. Цены на нефть растут в среду на ожиданиях того, что публикуемые на этой неделе данные по инфляции в США приблизят ФРС к завершению цикла повышения процентных ставок. Пока мы не видим активизации покупок после сильного гэпа вверх, показанного в начале апреля. Если это произойдет, то ближайшая цель роста - район $88-90/барр. На наш взгляд, котировки Brent в ближайшие недели будут сохранять ценовой диапазон $80-90/барр.", - указывает Потавин.

На фоне решения ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи и с учетом того, что экономика Китая восстанавливается после снятия коронавирусных запретов, большинство инвесторов уверены в продолжении роста стоимости нефти, отмечается в комментарии. Однако аналитики банка Morgan Stanley считают, что решение ОПЕК+ следует расценивать как признание слабых перспектив спроса. Они считают это сокращение вынужденной мерой, показывающей, что на рынке не все так хорошо. Поэтому Morgan Stanley снизил свой прогноз по нефти на II квартал 2023 года с $90 до $85/барр. Аналитики Citi считают, что нефть упадет менее $80/барр в этом году, несмотря на попытки ОПЕК+ поддержать рынок поскольку экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось, а западные экономики замедляются на фоне высоких ставок.

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