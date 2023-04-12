Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит рассмотреть идею на покупку акций "Магнита" на текущей неделе перед публикацией 28 апреля финансовой отчетности эмитента за 2022 год по МСФО, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Считаем, что возврат к публикации отчетности - ожидается до конца апреля - будет позитивно воспринят рынком. Ожидаем сохранение рентабельности EBITDA в районе 7,0% по году, а также сильную динамику свободного денежного потока, что может стать ориентиром для оценки потенциальной выплаты дивидендов", - пишут эксперты.

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