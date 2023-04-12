Ведущие банки США могут показать небольшой рост выручки и прибыли по итогам 1К23 - "Финам"

Ведущие банки США могут показать небольшой рост выручки и прибыли по итогам 1К23, полагает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов.

В США начинается сезон корпоративных отчетностей за I квартал 2023 года, и в предстоящие дни свои финансовые показатели представят крупнейшие банки - JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Goldman Sachs. По оценкам Додонова, минувший квартал, как и предыдущие, был весьма неоднозначным для сектора.

"Выручка банков, скорее всего, покажет в среднем умеренно положительную динамику в годовом выражении в связи с существенным ростом показателей традиционного процентного бизнеса банков, - прогнозирует эксперт. - Так, ключевая ставка в Штатах в IV квартале выросла суммарно на 50 базисных пунктов, что должно положительно сказаться на показателе чистой процентной маржи. При этом последние данные Федрезерва говорят о том, что в январе и феврале в стране сохранялся устойчиво высокий спрос на кредитование, прежде всего в розничном сегменте. И хотя в марте объемы кредитования существенно просели из-за разразившихся потрясений в секторе, в целом по итогам I квартала чистый процентный доход ведущих банков мог показать существенный прирост, на уровне 30% (г/г)".

Кроме того, аналитик ожидает роста показателей торговых подразделений банков в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках, вызванной опасениями по поводу рецессии в ведущих странах, устойчиво-высокой инфляцией и жесткой монетарной политикой основных центробанков, банковскими проблемами в США и Европе, повышенной геополитической напряженностью. Хотя поступления банков в этом сегменте, по-видимому, все же несколько снизятся в годовом выражении из-за высокой базы I квартала 2022 года, допускает Додонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.