Сбербанк может вернуть 25% своей рыночной капитализации в виде дивидендов - Альфа-банк

Сбербанк может вернуть 25% своей рыночной капитализации в виде дивидендов в течение следующих 13 месяцев, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Сбербанк отчитался о своих финансовых результатах за март и 1К23 по РПБУ. Чистая прибыль в марте выросла на 9% м/м до 125 млрд руб. В результате, по итогам 1К23 прибыль составила 350 млрд руб. (ROE 24%). Представленные цифры подтверждают позитивные тренды, наметившиеся с октября 2022 года. Нормализация процентных ставок и снижение валютной составляющей продолжают оказывать поддержку процентной марже. Стоимость риска достигла нормализованного уровня в 1К23 (0,93%) и составила всего 0,3% в марте, что свидетельствует о сохранении высокого качества кредитного портфеля", - пишет эксперт.

Учитывая эти позитивные тенденции, Кипнис полагает, что прибыль банка в 2023 году может составить 1,4-1,5 трлн руб.

"Сбербанк остается нашим фаворитом в секторе - его акции выросли на 57% с начала года в 2023 году (против +18% по индексу MOEX), - указывает аналитик. - Сбербанк по-прежнему торгуется на невысоких мультипликаторах - 0,73x P/BV, 2,3x P/PPOP и 3,6x P/E 2023П, что ниже средних исторических уровней. По нашим оценкам, Сбербанк может вернуть 25% своей рыночной капитализации в виде дивидендов в течение следующих 13 месяцев".

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